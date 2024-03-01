Сан-Паулу, Бразилия, 1 марта, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Министры финансов и главы центробанков «Большой двадцатки» (G20) не смогли составить совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу украинского конфликта. Встреча проходила в бразильском Сан-Паулу, сообщило 29 февраля немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники.

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Собственным итоговым заявлением после встречи отметилась лишь председательствующая в 2024 году в G20 Бразилия, которая пожелала «исключить геополитические кризисы», сосредоточившись исключительно на экономической политике.

В числе тех, кто отказался от составления совместного итогового документа, был глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20 заявил о провале попыток западных стран «украинизировать» повестку дня. Большинство стран Глобального Юга их не поддержали и отметили, что видят намерения некоторых государств достигать геополитических целей в интересах одной узкой группы. Они подчёркивали необходимость ухода от такой политики искусственного сужения возможностей, сказал Лавров.

После поездки в Латинскую Америку Сергей Лавров отметил любовь иностранцев к России. РФ хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях, а также приезжать с удовольствием в Россию на самые разные мероприятия и по правительственной, и по неофициальной, в том числе образовательной, линии, добавил глава МИД.