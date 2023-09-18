Вашингтон, 18 сентября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Гражданина России Максима Марченко арестовали власти США за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба министерства юстиции Соединенных Штатов, исполняющая функции генеральной прокуратуры.

Утверждается, что гражданин России, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев. Данная электроника может быть якобы использована в приборах ночного видения или оптических прицелах. Закупки на сумму 1,6 миллионов долларов производились через подставные компании.

«Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании», — сказано в пресс-релизе.

Также 51-летнему Марченко инкриминируют участие в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также электронное мошенничество и контрабанду товаров из США.

В случае признания Марченко виновным, максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что имеющего гражданство Германии гражданина России Артура Петрова задержали на Кипре по запросу США. Петрова арестовали 26 августа по подозрению в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

Москва потребовала от Вашингтона прекратить «охоту» за россиянами на территории других стран. Для России безусловным приоритетом является как можно скорее освободить сограждан из американских тюрем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.