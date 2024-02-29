Париж, 1 марта, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Игрок сборной Франции и полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Поль Погба будет обжаловать свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. О принятом решении футболист написал в соцсети.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

Он назвал несправедливым решение антидопингового трибунала.

«Никогда сознательно не принимал никаких запрещённых препаратов и буду обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде», — написал Погба.

Он добавил, что шокирован этой новостью, поскольку потерял всё, чего добился в своей карьере.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля стало известно, что 30-летний полузащитник Поль Погба отстранён от игр на четыре года. Суд не поверил версии его защиты о случайном приёме допинга.

В 2023 году после матча 1-го тура итальянского чемпионата против «Удинезе» Поль Погба сдал положительный тест на допинг. В организме футболиста было выявлено содержание тестостерона, значительно отличающееся от нормы. В указанном матче Погба не выходил на поле — он был заявлен на игру, но всю встречу провёл на скамейке запасных.

Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира по футболу 2018 года. В июле 2022 года он вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», за который уже выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с «Ювентусом» футболист четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны.