Рим, 11 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба сдал положительный тест на допинг после матча 1-го тура итальянского чемпионата против «Удинезе», передаёт 11 сентября La Gazzetta dello Sport со ссылкой на осведомлённый источник.

Антон Денисов/РИА Новости Поль Погба

По этим данным, в организме французского футболиста был выявлено содержание тестостерона, значительное отличающееся от нормы. 30-летнему игроку грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

В указанном матче, который состоялся 20 августа, Погба не выходил на поле — он был заявлен на матч, но всю игру провёл на скамейке запасных. Всего в этом сезоне французский полузащитник принял участие в двух матчах «Ювентуса», на поле он провёл 52 минуты.

Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. За «Ювентус» он выступал в 2012–2016 годах и вновь вернулся в туринский клуб в 2022 году. В составе туринской команды он провёл 129 игр и забил 28 голов, футболист является 4-кратным чемпионом Италии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2022 года аргентинский защитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Хосе Паломино был временно отстранён от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе 32-летнего футболиста был обнаружен анаболический стероид клостебол.