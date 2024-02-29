Дакка, 1 марта, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Вечером 29 февраля в одном из ресторанов в районе Бейли-роуд в столице Бангладеш Дакке вспыхнул пожар. Огонь моментально распространился на всё семиэтажное здание. В результате разрушительного пожара погибли 44 человека. Подробности трагедии сообщила газета Dhaka Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Ресторан Kacchi Bhai, откуда и пошло распространение огня, находится на втором этаже торгового центра.

По уточнённым данным, удалось спасти 75 человек, 44 — погибли, многие при падении с высоты, от удушья и ожогов.

Причины пожара выясняются. По словам специалистов, огонь быстро распространился из-за наличия газовых баллонов на нескольких этажах в кухнях ресторана. Люди не могли покинуть здание из-за задымления на лестнице.

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