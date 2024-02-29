Санкт-Петербург, 29 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на дизель-электрическом ледоколе «Ермак», который находится на утилизации вспыхнул пожар. На его первой палубе загорелся мусор, сообщило ГУ МЧС России по городу в Telegram-канале.

Кадр из видео

«29 февраля в 11:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта. На судне происходит горение на площади 20 кв. м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что к ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

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