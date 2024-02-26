Артём, Приморский край, 26 февраля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Открытое горение на площади около 700 квадратных метров ликвидировали пожарные на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока Артёме. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что о ликвидации открытого горения объявлено в 13:27 по местному времени (06:27 мск). Площадь горения составила 700 квадратных метров, спасатели проводят разбор и проливку конструкций.

Пострадавших в результате пожара нет, причины и обстоятельства возникновения возгорания на складе предстоит установить.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании на отдельно стоящих складах с утеплителем на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» в Артёме. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. метров, но затем огонь распространился на площади 700 кв. метров.

В краевой прокуратуре сообщили о начале проведения проверки по факту возгорания на складе. На место пожара выехал прокурор Артёма.