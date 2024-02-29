Киев, 29 февраля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Украинские войска применяют для средств противовоздушной обороны зенитные ракеты западного производства, так как у киевских властей нет собственного конвейерного ракетного производства, из-за чего всегда будет наблюдаться их нехватка. Об этом заявил Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, его слова 29 февраля процитировало украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Игнат не стал отвечать на вопрос, сложилась ли у ВСУ критическая ситуация с запасами ракет для сил ПВО, так как это, по его мнению, может спровоцировать «определённые настроения».

Украинская армия использует большое количество ракет для ПВО, запас которых ей необходимо обновлять, отметил спикер украинских ВВС.

«Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства (зенитных ракет. — Прим. ред.) ещё для советских систем С-300 и Бук-М1, мы всё получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования (ракет) Запад нам должен поставлять их. В то же время они всегда будут дефицитными для нас», — сказал он.

Игнат также подтвердил, что украинские войска с задержкой получают крайне им необходимую помощь от США.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля американский журнал Forbes написал, что у ВСУ могут в скором времени закончиться последние запасы ракет к западным системам ПВО NASAMS и Patriot. По словам журналистов издания, киевские власти переместили имеющиеся у них западные зенитные ракетные комплексы поближе к линии боевого соприкосновения для использования их против авиации армии России.

Американское издание Military Watch Magazine 25 февраля написало, что США обеспокоились умением российских военных легко уничтожать поставленные Киеву западные системы ПВО. Отмечалось, что ВС России могут потенциально получить выгоду от поражения ракет Patriot, потому что последние используют ракеты, стоимость которых значительно выше.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 февраля рассказал, что ракетные войска армии России высокоточным ударом поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК Patriot ВСУ.