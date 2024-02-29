Москва, 29 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта». Об этом 29 февраля он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Артем Геодакян/ТАСС

«Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса», — заявил российский лидер.

Он поручил правительству подготовить свои дополнительные предложения к этой программе.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля министр культуры России Ольга Любимова заявила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились уже почти 10 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. Она уточнила, что возможность бесплатно посещать кинотеатры, выставки, концерты, спектакли получили таким образом более двух третей граждан России этого возраста.