Москва, 15 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках форума «Наша культура» на Международной выставке «Россия» рассказала о результатах работы ведомства по приоритетным направлениям деятельности и планах министерства на 2024 год, сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Максим Блинов

В частности, Любимова рассказала о реализации проектов, связанных с сохранением исторической памяти, волонтёрством, поддержкой театров и творческих вузов, о реализации проекта «Культурная школа» и программы «Пушкинская карта», модернизации кинотеатров, библиотек и других объектов культуры.

В 2024 году будет праздноваться 1000-летие Суздаля и исполнится 500 лет московскому Новодевичьему монастырю, а к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина будет реализована программа по реставрации пушкинских музеев и заповедников, отметила Любимова. В целях сохранения исторической памяти оказывается также значительная поддержка краеведческим музеям, сказала она.

«Это дало старт огромной работе по их обновлению и развитию. Раньше эти учреждения финансировались по остаточному принципу. Как следствие, они морально и технически устаревали и становились всё менее интересны посетителям. В рамках нацпроекта были выделены большие средства на то, чтобы первые 500 краеведческих музеев мы смогли изменить к лучшему — сделать ремонт, улучшить инфраструктуру, оснастить современным оборудованием», — отметила Любимова.

К программе «Пушкинская карта» присоединились уже почти 10 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. Возможность бесплатно посещать кинотеатры, выставки, концерты, спектакли получили таким образом более двух третей граждан страны этого возраста, отметила министр.

Граждане России с 2021 году могут бесплатно получать второе высшее творческое образование, напомнила Любимова. По ряду специальностей за счет средств бюджета можно поступить во ВГИК, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Театральное высшее училище имени Щепкина, Театральныйинститут им. Б. Щукина, ГИТИС, Школу-студию МХАТ и целый ряд других учебных заведений, отметила она.

Продолжается открытие филиалов творческих вузов в регионах и за пределами России, добавила министр. О своём опыте работы в филиале ВГИК в Ростове-на-Дону рассказал в ходе мероприятия актёр, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

«Ко мне на курс очень много хотело поступать ребят с Украины, из Донбасса. В Москве набрать такой курс было бы невозможно, поэтому, узнав, что в Ростове-на-Дону существует филиал ВГИКа, я решил: почему бы не набрать курс там, чтобы его основой были именно эти ученики. Набрал донбасский курс, всего 20 человек в филиале — 14 ребят из Донбасса, 6 — из других регионов. Сейчас они уже начинают ездить с гастролями, играют в небольшом ростовском театре, играют профессионально, учатся они бесплатно. И все они в один голос говорят, что вернутся на малую родину, чтобы продолжать работать для тамошнего зрителя», — сказал Безруков.

С 2015 года в России при государственной поддержке было модернизировано почти 1400 кинозалов, отметила также Любимова. Она подчеркнула, что для любителей кино в небольших населённых пунктах это стало настоящим подарком, у них появилась возможность смотреть новые фильмы одновременно со всей страной.

Кроме того, более 5 млн документов оцифровано в Национальной электронной библиотеке, а с 2019 года открыто более 1 000 модельных библиотек в 86 регионах страны. При этом с 2000 года сеть российских музеев увеличилась в 1,5 раза — с 1 964 до 3 036, а с 2004 года киносборы увеличились в 5,6 раза и составили более 40 млрд рублей в 2023 году. В новых регионах России современным оборудованием оснащены 77 музеев, 67 детских школ искусств, модернизировано 12 библиотек.

Инициированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Культура» позволил модернизировать более тысячи библиотек во всех регионах страны, отметила министр. Модельные библиотеки в настоящее время доступны для более чем 60 миллионов жителей России, сказала она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, дни культуры на выставке «Россия» стартовали 30 января. В ходе пленарной сессии Любимова напомнила слова президента страны о том, что за последнее десятилетие бюджетные расходы на сферу культуры выросли в 20 раз. В частности, с 2000 года сеть российских музеев увеличилась в полтора раза, количество выставок — втрое, а число их посетителей составило около 148 миллионов человек, рассказала министр.