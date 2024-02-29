Москва, 29 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному посланию объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных».

Павел Бедняков/РИА Новости

На реализацию этого нацпроекта будет направлено не менее 700 млрд рублей в предстоящие шесть лет, информировал глава государства.

По его словам, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Глава государства предложил создать в России платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

Президент подчеркнул, что Россия является одним из лидеров по внедрению госуслуг в электронной форме и не будет стоять на месте.

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