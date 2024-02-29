Москва, 29 февраля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Лидеры современной Европы сильно проигрывают политикам прошлых лет, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью каналу «Россия 24».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сравнил нынешних политиков с такими фигурами, как Жак Ширак, Герхард Шрёдер, Сильвио Берлускони. По его словам, они вызывали уважение широтой своих взглядов, знанием мировой истории и культуры. Бывший французский президент Ширак, например, очень любил и хорошо знал русскую культуру.

«И посмотрим на нынешних лидеров, особенно Евросоюза. Ну, это кошмар!» — заявил Иванов и добавил, что таково его личное мнение.

Не хочется критиковать зарубежных лидеров и говорить в их адрес плохие слова, но сравнение явно не в их пользу, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об украинском конфликте, заявил, что западная политическая элита деградирует и примеры тому появляются каждый день. По его словам, у политиков в Европе наблюдается «трупное разложение мозгов».

Самого Макрона Медведев отнёс к «мелкотравчатым наследничкам Бонапарта», которые жаждут реванша и «несут лютую и крайне опасную пургу» о вовлечении стран НАТО в украинский конфликт.