Москва, 28 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Крайне опасные заявления позволяют себе руководители Франции по поводу отправки на Украину военных из стран НАТО и передачи Киеву нового оружия. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 28 февраля в Telegram-канале, комментируя заявления французского президента Эммануэля Макрона об украинском конфликте.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, мелкотравчатые наследнички Бонапарта примеряют золотые эполеты, сорванные 200 лет назад, и с наполеоновским размахом жаждут реванша.

Они «несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», добавил Медведев.

Он также указал на деградацию политической элиты на Западе и подчеркнул, что «примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макрон заявил о создании в Евросоюзе «девятой коалиции для глубоких ударов», призванной обеспечит Украину ракетами среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры западных стран на встрече в Париже обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но пока не договорились об этом. Политик подчеркнул, что Франция сделает всё, чтобы Россия не победила в конфликте.

Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки военных на Украину и заявил, что Париж не сможет смириться с возможностью победы России.