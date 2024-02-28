Москва, 28 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Западная политическая элита деградирует, примеры тому появляются каждый день. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 28 февраля в Telegram-канале, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об украинском конфликте.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам зампреда Совбеза, западный политический паноптикум представляет собой одновременно грустное и зловещее зрелище. Одни государственные деятели посылают миллионы людей на верную смерть, другие требуют передать киевскому режиму дальнобойные ракеты, рискуя получить в ответ ещё более дальнобойные.

«Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день», — написал Медведев.

Он добавил, что это чревато апокалипсисом, мировой катастрофой.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил, что в ЕС создаётся «девятая коалиция для глубоких ударов», которая обеспечит Украину ракетами среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но пока не пришли к соглашению. Политик подчеркнул, что Франция сделает всё для поражения России в конфликте. Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки военных на Украину и заявил, что Париж не сможет смириться с возможностью победы России.