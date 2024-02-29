Москва, 29 февраля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице подмосковного учреждения «Содружество домов культуры» в социальной сети «ВКонтакте».

АУ Содружество домов культуры

Причину смерти актрисы, руководившей театральной студией, в учреждении не назвали. Прощание с ней состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

«Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику», — отмечено в некрологе.

Дарья Вилкова-Гончарова родилась 15 октября 1970 года, окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Шесть лет служила в театре «У Никитских ворот», покинула его в 2000 году.

В 2004 году актриса исполнила роль Веры в сериале «На углу у Патриарших — 3». Затем были съёмки в сериалах «Ландыш серебристый — 2», «Звезда эпохи» и «Деффчонки».

Дарья Вилкова-Гончарова — мать актрисы Таисии Вилковой, сыгравшей в «Деффчонках» Васю Бобылкину.