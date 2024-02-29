Москва, 29 февраля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Призванных на военную службу в ряды Вооружённых сил России в зоне спецоперации на Украине нет и быть не может. Об этом 29 февраля заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия-24».

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Сейчас никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может», — сказал он.

По словам Иванова, на сегодняшний день не менее половины армии России проходит службу на контрактной основе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывников, включая лиц из новых регионов, не будут направлять в зону СВО. Он рассказал об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии России.

Глава управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский 31 марта 2023 года также заявлял, что служащих в армии по призыву не будут направлять в зону проведения спецоперации. По словам военного, численность служащих в ВС России по контракту и мобилизованных достаточна для решения задач проведения СВО.

Позднее в этот же день Цимлянский отмечал, что всех прошедших срок военной службы вовремя уволят в запас и у них есть возможность отправиться домой. Начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба также уточнил, что необходимости в проведении очередной мобилизации в России нет.