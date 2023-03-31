Минобороны РФ: все срочники вовремя вернутся домой
В Минобороны России заверили, что все срочники вовремя будут уволены в запас и отправятся домой
Москва, 31 марта, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Все срочники, кто отслужил установленные сроки, будут вовремя уволены в запас и смогут отправиться домой. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он успокоил самих срочников и их родителей. Цимлянский подчеркнул, что все военнослужащие по призыву своевременно отправятся по окончании срочной службы к местам своего проживания.
Также он заверил, что необходимости в проведении очередной мобилизации для нужд спецоперации в России нет.
Как сообщало ИА REGNUM, все призывники в рамках весенней кампании для прохождения военной службы будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России.