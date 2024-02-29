Москва, 29 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект, который направлен на отвязку стоимости товаров в России от цен на мировых товарных рынках. Документ на рассмотрение парламентариев внесли сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Савин.

Иван Шилов ИА Регнум

Законопроект уточняет понятия монопольно высокой и монопольно низкой цены товара, исключая из критериев их определения сопоставимые рынки за пределами РФ. Эта новелла призвана снизить риски произвольного ценообразования.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас цены на внутренних товарных рынках России зачастую основываются на индикаторах, сложившихся за рубежом, без учёта экономической ситуации на внутреннем рынке. При этом может складываться ситуация, когда рост цен на определенную продукцию не обоснован какими-либо иными факторами, кроме повышения общемировых цен. Это приводит к необоснованному подорожанию продукции взаимосвязанных отраслей и снижению покупательской способности внутри страны, следует из неё.

Также изменения, предусмотренные законопроектом, будут способствовать обеспечению приоритета интересов российских потребителей вне зависимости от волатильности цен на биржах недружественных стран, сказано там же.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов и саму рекламу таких ресурсов. Депутаты поддержали документ единогласно. «За» проголосовали 402 парламентария.

Отмечается, что закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Причём этот запрет распространятся на любые их интернет-площадки — сайты, блоги, соцсети.

Также 27 февраля ГД приняла в первом чтении проект закона, который вводит ограничение максимальной суммы средств при разовом переводе без открытия счёта в банке до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что эти изменения призваны снизить риски финансирования террористической деятельности, а также отмывания средств, полученных преступным путём.

Согласно действующему законодательству, денежные переводы по поручению физлица без открытия банковского счёта осуществляются при условии проведения упрощённой идентификации физического лица. Однако лимит при таких переводах отсутствует.