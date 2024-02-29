Киев, 29 февраля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. На Украине официально признали уничтожение своей диверсионной группы на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом 29 февраля говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении сил специальных операций ВСУ (ССО ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Отмечается, что украинцы служили в 73-м морском центре специальных операций. Точное количество погибших не называется.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объявил о ликвидации российскими военнослужащими элитной диверсионной группы 73-го морского центра ВМС Украины при попытке высадиться на юге Херсонской области. Боевики хотели закрепиться на Тендровской косе, расположенной вблизи северо-западного побережья Чёрного моря.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко считает, что уничтоженные киевские диверсанты были «тем самым сюрпризом на Чёрном море», о котором глава киевского режима Владимир Зеленский 23 февраля говорил изданию Fox News.