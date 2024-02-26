Вашингтон, 26 февраля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Американские конгрессмены не сумели достичь договорённости, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Об этом говорится в письме лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС

Он отметил, что в Конгрессе не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства.

«Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта. Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом», — говорится в письме.

По словам Шумера, республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе.

Он добавил, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, то вновь столкнутся с угрозой шатдауна, вызванного крайним крылом Республиканской партии.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники написало, что республиканцы, составляющие большинство в палате представителей Конгресса США, ожидают приостановки работы федерального правительства. Эксперты предсказывают шатдаун, но он может продлиться всего несколько дней. Отмечается, что федеральное правительство, вероятнее всего, прекратит работу как из-за отсутствия бюджета, так и в связи с непринятием очередной временной резолюции.

Нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».