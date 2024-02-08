Москва, 8 февраля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Правительству России необходимо в течение недели подготовить и представить на подпись проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Об этом заявил президент Владимир Путин 8 февраля в ходе совещания Совета по науке и образованию.

Кадр из видео

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«С учётом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа», — распорядился он

Путин напомнил, что когда поручил разработать обновлённую стратегию технологического развития, подчеркнул её особое значение, приравняв по важности к стратегии нацбезопасности. Президент заявил, что России необходимо обеспечить себя собственными технологиями и производством продукции, востребованной на ключевых направлениях.

Российский лидер также поручил обновить перечень наиболее важных наукоёмких технологий. Он отметил, что в этом вопросе необходимо учесть долгосрочный прогноз научно-технологического развития.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.

В июле российский лидер указал на то, что зависимость от иностранных технологий ставит под угрозу суверенитет страны. Он отметил, что западные страны пытались «подсадить» Россию на свои платформы и стандарты, а потом закрыли ей доступ к ним. Из этого сделали нужные выводы, подчеркнул Путин.