Москва, 27 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Об этом 27 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Антоновки, Богдановки и Курдюмовки в ДНР.

«Также отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ потеряли более 420 военных, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы FH-70 и L119 британского производства.

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Северное на авдеевском направлении.

26 февраля Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы РФ за сутки отразили три атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 420 человек.