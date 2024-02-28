Вашингтон, 28 февраля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп побеждает на первичных выборах республиканцев в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Об этом сообщил 27 февраля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации СМИ, экс-президент получает более 67% голосов, при этом бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала пока 27,2%. Несмотря на такие показатели, она заявила, что не намерена выходить из предвыборной гонки.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине, набрав 60% голосов после обработки 90% бюллетеней, опередив Никки Хейли.

Американские СМИ предсказали, что Трамп в итоге наберёт нужное количество голосов делегатов. Он должен собрать 1215 голосов из 2429 возможных к 12 марта.

Дональд Трамп согласился с утверждением российского лидера Владимира Путина, что переизбрание Джо Байдена на пост американского президента предпочтительнее для России. Об этом Трамп заявил 24 февраля, выступая на Конференции консервативных политических действий.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября 2024 года.