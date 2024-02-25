Штат Южная Каролина, США, 25 февраля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине, набрав 60% голосов после обработки 90% бюллетеней и опередив бывшего губернатора штат Никки Хейли. Об этом сообщил телеканал CNN.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Хейли, бывшая постпредом США в ООН при президентстве Трампа, получила от избирателей 39,3% голосов.

О своей победе Трамп объявил уже через несколько минут после закрытия избирательных участков. Ведущие американские СМИ, среди которых, телеканалы CNN, NBC, Fox News, информационное агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal заранее были заранее уверены, что экс-президент одержит верх в этом голосовании.

Хейли признала поражение. На встрече со сторонниками она поздравила Трампа с победой. При этом экс-губернатор пообещала продолжить участие в предвыборной гонке.

В Южной Каролине разыграли голоса 50 делегатов, которые должный отдать голос за того или иного кандидата на всеобщем съезде Республиканской партии. Сам съезд пройдёт 15 июля в городе Милуоки в штате Висконсин.

Американские СМИ предсказали, что Трамп в итоге наберёт нужное количество голосов делегатов. Он должен собрать 1215 голосов из 2 429 возможных к 12 марта.

В своей речи Трамп заявил, что никогда не видел республиканскую партию настолько сплоченным коллективом.

Хейли, говоря о количестве голосов, заявила, что полученные ей 40% — это немалая доля избирателей. По её словам, на республиканских праймериз избиратели говорят о желании видеть альтернативу.

По закону штата, голосовать могли не только сторонники республиканцев партии, но и сторонники демократов, которые не проголосовали в своих праймериз 3 февраля.

Также голосование было доступно для независимых избирателей, которые не являются сторонниками каких-либо политических сил.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Трамп отметил, что его политического оппонента, действующего президента США, контролируют угрожающие демократии фашисты. По словам экс-президента страны, страна при Байдене разваливается, уподобляясь «государствам третьего мира».

Телеканал CNN 20 февраля сообщил, что Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым, а значит непригодным для выдвижения на должность президента США. Глава Белого дома велел привлечь внимание общественности к речам республиканца, сконцентрировавшись на его «подстрекательских комментариях».

Выборы президента США состоятся в ноябре, в них будет участвовать действующий глава Белого дома Байден. Бывший американский лидер Трамп и экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, также являющаяся членом Республиканской партии, тоже объявили о планах участвовать в выборах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 февраля заявил, что Трамп и Байден напоминают изрекающих мемы персонажей комиксов. По его словам, Москве абсолютно безразлично, кто в будущем будет руководить США.