Лондон, 27 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении России — дорогостоящее и недостижимое удовольствие. Об этом написала старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, экономист Элина Рыбакова в статье для британского издания Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт пояснила, всё дело в способности РФ противостоять давлению.

«Ещё один урок заключается в том, что заручиться многосторонней поддержкой непросто, когда страна-мишень обладает значительным экономическим влиянием», — написала эксперт.

Также Рыбакова указала, что Российская Федерация является крупной, сложной и глобально интегрированной экономикой. Изолировать такое государство с помощью ограничений просто невозможно, пояснила она. По мнению эксперта, руководству Европейского союза тяжело даётся сплочение его стран-членов, для которых украинский кризис не представляет самую важную политическую проблему.

Экономист напомнила в статье, что Китай стал самым крупным торговым партнёром России, обогнав ЕС. В 2023 году объём товарооборота между этими государствами превысил 200 млрд долларов, говорится в материале. Индия, в свою очередь, почти за два года нарастила долю РФ в общем объёме импорта нефти с 2% до 35%, указала Рыбакова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение нового пакета санкций ЕС, заявил, что в нём нет ничего принципиально нового. Также официальный представитель Кремля пояснил, что рестрикции против РФ приносят вред и странам Запада. Он отметил, что экономические ограничения возвращаются бумерангом.

В самих Соединённых Штатах и в Евросоюзе не раз отмечали, что экономика России выстояла под санкциями, проявила прочность и устойчивость в условиях внешних ограничений. Так, экономический обозреватель Патрисия Коэн в октябре 2023 года предположила, что Россия по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США.