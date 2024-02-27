Москва, 27 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России, она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства на выставке-форуме «Россия».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадок: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сказал Решетников.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестстандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В министерстве отметили, что на карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Регулярное наполнение и обновление обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов РФ, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

Как сообщало ИА Регнум, объёмы финансовой господдержки производственного малого и среднего бизнеса выросли за первые девять месяцев 2023 года на 84%, до 364 млрд руб., следует из данных Корпорации МСП. Власти рассчитывают за счёт увеличения поддержки достичь целей по импортозамещению. Помощь направляется компаниям, взявшим курс на замещение ушедших с российского рынка товаров и брендов.