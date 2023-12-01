Москва, 1 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Объёмы финансовой господдержки производственного малого и среднего бизнеса выросли за первые девять месяцев 2023 года сразу на 84%, до 364 млрд руб. Это следует из данных Корпорации МСП. Власти рассчитывают за счёт увеличения поддержки достичь целей по импортозамещению.

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Помощь направляется компаниям, которые взяли курс на замещение ушедших с российского рынка товаров и брендов. Таким компаниям активнее предоставлялась поддержка в рамках финансовых программ нацпроекта по развитию МС. В первую очередь речь идёт о льготных кредитах, поручительствах Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. В период январь–сентябрь год к году объемы такой господдержки производителей оборудования выросли на 136%, до 30,3 млрд руб., продуктов питания — на 47%, до 60,8 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ».

Ключевой мерой поддержки стала комбинированная программа льготного инвестиционного кредитования. За десять месяцев 950 предприятий получили по ней кредитов на 92,5 млрд руб. Наиболее активно средства привлекали МСП в области обрабатывающего производства: в январе–октябре поддержку более чем на 53 млрд руб. получили 670 таких компаний. Почти 26,6 млрд руб. получили 162 предприятия из области транспортировки и хранения.

Предприятия обрабатывающего производства стали лидером по привлечению кредитования по программе стимулирования кредитования (ПСК). За первые девять месяцев 2023 г. эти компании получили 78,5 млрд руб. из выделенных 198 млрд. Также в тройку лидеров вошли торговые предприятия (38,5 млрд руб.) и компании, работающие в сфере транспортировки и хранения (36,2 млрд руб.).

Поддержка производственных МСП связана с желанием властей увеличить долю импортозамещения, а также стимулировать инновационную активность. Приоритеты поддержки МСП уточнил в октябре на парламентских слушаниях в Госдуме первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заявил, что новая стратегия предполагает помощь в первую очередь производственным, а не торговым компаниям.