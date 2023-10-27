Симферополь, 27 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Следующий иск Крыма к киевскому режиму о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Об этом сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

(сс) jarmoluk

Арбитражный суд Республики Крым 25 октября удовлетворил первый иск правительства полуострова об ущербе к Украине из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей.

«Следующий иск по энергоблокаде», — приводит «РИА Новости» слова Трофимова, который уточнил, что в настоящее время ведётся работа по подготовке данного иска.

Глава комитета крымского парламента добавил, что одновременно с этим идёт подсчёт ущерба по транспортной, банковской и продовольственной блокадам.

Как передавало ИА Регнум, руководство республики «поимённо» назовёт причастных к украинской водной блокаде. Тогда председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что региональные власти обнародуют списки инициаторов и исполнителей «преступной блокады».

Константинов прежде заявлял, что у жителей полуострова есть все шансы доказать в суде свою правоту. Тогда он отметил, что действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, киевские власти хотели лишить крымчан воды. Однако реализовать преступные замыслы им не удалось, поскольку полуострову помогла Россия, добавил он.