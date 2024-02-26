Братислава, 26 февраля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Западные страны, вероятно, двигаются в сторону наихудших решений по конфликту на Украине. Об этом 26 февраля предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«От информации о темах, о которых мы завтра должны говорить, идёт мороз по спине, поэтому завтра утром я должен поговорить с органами безопасности, разведки и политическими структурами», — указал Фицо.

Премьер-министр Словакии добавил, что приложит все усилия, чтобы не допустить прямого участия страны и её вооружённых сил в конфликте на Украине, даже если это будет стоить поста главы правительства.

По словам Фицо, перед тем как отправить в Париж (Франция) на заседание стран Европейского союза и НАТО, где будет осуждаться ситуация на Украине, он проведёт заседания Совета безопасности.

Как передавало ИА Регнум, накануне словацкий премьер-министр раскритиковал идею изолировать Россию и выступил против железного занавеса между РФ и Западом. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию не приведут к положительным результатам и не поможет урегулированию ситуацию.