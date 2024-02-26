Ташкент, 26 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от индийского сиропа против кашля вынес городской суд в Ташкенте. Все фигуранты признаны виновными, им назначены сроки до 20 лет, сообщили 26 февраля в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

old. sud. uz Верховный суд Узбекистана

Рагвендре Пратару, директору индийской компании Quramax Medical, которая импортировала сироп в Узбекистан, назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бывший глава агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Сардор Кариев получил 18 лет, два его заместителя — по 16 лет лишения свободы.

Суд признал вину фигурантов по 12 статьям, в числе которых «соучастие в преступлении», «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «злоупотребление властью или должностными полномочиями», «должностная халатность», «дача и получение взятки».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с гибелью 18 детей, принимавших индийский сироп «Док-1 Макс». В составе лекарственного препарата, произведённого компанией Marion Biotech, нашли этиленгликоль — токсичное вещество, применяемое в фармацевтике в микроскопических дозах. Оно используется при производстве жидкостей для мытья стёкол и автомобильных антифризов.

Суд приступил к рассмотрению дела в августе 2023 года, к тому времени была подтверждена смерть 65 детей. Позже число погибших увеличилось до 68. В январе 2024 года стало известно о появлении новых обвиняемых в уголовном деле.