Москва, 26 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. VK намерен применить искусственный интеллект в своих сервисах. Так, новые возможности с использованием ИИ уже появились в Почте, Облаке, Заметках и Календаре Mail.ru. Об этом ИА Регнум рассказали в компании.

Зотов Алексей/ТАСС

Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Как объяснили в пресс-службе, основные задачи нововведений — помочь пользователю с рутиной, генерация креативных идей, а также облегчение работы с большими письмами.

Теперь в Почте Mail.ru нейросеть может составить краткий пересказ входящего письма и выделить основные мысли. Разработчики подчеркнули, что это позволит сэкономить время на прочтении длинных сообщений. Новая технология обрабатывает большие письма и выдает их краткое описание.

В Облаке Mail.ru и Заметках Mail.ru искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей, а календарь поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователю поступит письмо с инструкцией.

15 февраля ИА Регнум писало, что VK Education запускает набор на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам.