VK Education откроет набор на бесплатные программы в IT и digital
VK Education откроет набор на бесплатные образовательные программы в IT и digital
Москва, 15 февраля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. VK Education запускает набор на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Об этом ИА Регнум рассказали представители VK.
Так, среди направлений будут разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки.
«Мы реализуем образовательные программы для молодёжи по самым востребованным IT-специальностям, чтобы ребята могли расти профессионально и становиться частью индустрии. Наши программы полностью бесплатны, в их основе — актуальный стек технологий и практический опыт ведущих экспертов VK. В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям — среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.
Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.
Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждёт практико-ориентированное обучение, среди форматов — открытые лектории, асинхронные курсы и программы с конкурсным отбором.
Сами программы разрабатывались ведущими экспертами из ВКонтакте, Одноклассников, Почты и Облака Mail.ru, VK Play, VK Tech и других проектов компании.
Организаторы обещают, что курсы будут насыщены практикой и кейсами компании: под руководством опытных экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для карьеры в IT.
Студенты могут присоединиться к одной из десяти программ по техническим специальностям: анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения»; разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовой Python», «Алгоритмы и структуры данных»; «Информационная безопасность»; «Разработка игр и игровой рынок в РФ».
Часть программ пройдет в асинхронном формате и будет доступна всем желающим после регистрации. Таким образом, изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе. При этом на некоторых программах предусмотрены отборочные испытания, продолжительность обучения — три месяца. Подробности о каждой программе рассказали на сайте VK Education. Подать заявку на курсы можно по ссылке.
Кроме того, по программе Digital Camp студенты смогут выбрать одно из трех нетехнических направлений: «Управление продуктом в IT», «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT» и «Продуктовые исследования в IT». Для прохождения обучения необходимо пройти отбор. Помимо основной программы в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений — они будут доступны всем желающим.
Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Программа универсальна, курс будет полезен всем, кто хочет развиваться всесторонне и прокачивать не только технические, но и «мягкие» компетенции.
26 января ИА Регнум писало, что количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. По сравнению с 2022 годом сервис продемонстрировал практически трехкратный рост аудитории. Так, в прошлом году Сферум запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения РФ, обучение прошли свыше 37 тысяч педагогов. Курс продолжится и в 2024 году.