Москва, 15 февраля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. VK Education запускает набор на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Об этом ИА Регнум рассказали представители VK.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Так, среди направлений будут разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки.

«Мы реализуем образовательные программы для молодёжи по самым востребованным IT-специальностям, чтобы ребята могли расти профессионально и становиться частью индустрии. Наши программы полностью бесплатны, в их основе — актуальный стек технологий и практический опыт ведущих экспертов VK. В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям — среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждёт практико-ориентированное обучение, среди форматов — открытые лектории, асинхронные курсы и программы с конкурсным отбором.

Сами программы разрабатывались ведущими экспертами из ВКонтакте, Одноклассников, Почты и Облака Mail.ru, VK Play, VK Tech и других проектов компании.

Организаторы обещают, что курсы будут насыщены практикой и кейсами компании: под руководством опытных экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для карьеры в IT.

Студенты могут присоединиться к одной из десяти программ по техническим специальностям: анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения»; разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовой Python», «Алгоритмы и структуры данных»; «Информационная безопасность»; «Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ пройдет в асинхронном формате и будет доступна всем желающим после регистрации. Таким образом, изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе. При этом на некоторых программах предусмотрены отборочные испытания, продолжительность обучения — три месяца. Подробности о каждой программе рассказали на сайте VK Education. Подать заявку на курсы можно по ссылке.

Кроме того, по программе Digital Camp студенты смогут выбрать одно из трех нетехнических направлений: «Управление продуктом в IT», «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT» и «Продуктовые исследования в IT». Для прохождения обучения необходимо пройти отбор. Помимо основной программы в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений — они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Программа универсальна, курс будет полезен всем, кто хочет развиваться всесторонне и прокачивать не только технические, но и «мягкие» компетенции.

26 января ИА Регнум писало, что количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. По сравнению с 2022 годом сервис продемонстрировал практически трехкратный рост аудитории. Так, в прошлом году Сферум запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения РФ, обучение прошли свыше 37 тысяч педагогов. Курс продолжится и в 2024 году.