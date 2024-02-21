Вашингтон, 21 февраля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Приостановки работы федерального правительства США (шатдаун) в связи с отсутствием решения о его финансировании ожидают республиканцы, составляющие большинство в палате представителей Конгресса США. Об этом 20 февраля пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства», — отмечается в публикации.

Источники издания в Республиканской партии уточняют, что эксперты предсказывают шатдаун, но при этом он может продлиться всего несколько дней. Отмечается, что федеральное правительство США, вероятнее всего, прекратит работу как из-за отсутствия бюджета, так и в связи с непринятием очередной временной резолюции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что законодатели палаты представителей Конгресса США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточению мер по охране государственных границ. В альтернативной версии предусмотрено выделение министерству обороны США более 66 миллиардов долларов, из которых приблизительно $47 млрд предназначены для Украины, ещё $10 млрд и $5 млрд — для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона соответственно.

Нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Глава Белого дома Джозеф Байден 19 января успел подписать закон о временном продлении финансирования работы правительства до марта. Этот шаг позволил избежать шатдауна, который грозил наступить с 3 февраля.