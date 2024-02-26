Донецк, 26 февраля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Город Авдеевка в ДНР полностью зачищен от украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин 26 февраля в эфире Первого канала.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — сказал Пушилин.

По его словам, город пока не разминирован. Говорить о том, что там нет никаких опасностей, нельзя. В частности, сохраняется угроза атак с воздуха.

В Авдеевке, добавил глава ДНР, остаются несколько сотен мирных жителей. Власти намерены предоставлять людям жильё или компенсацию по механизмам, отработанным после освобождения Мариуполя.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту Владимиру Путину о полном завершении операции по взятию Авдеевки под контроль ВС России. ВСУ ранее превратили этот северный пригород Донецка в мощный укреплённый район. С 2014 года украинские войска, находясь в Авдеевке, обстреливали мирные кварталы Донецка.