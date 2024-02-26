Москва, 26 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. В России создали комплексную систему защиты от беспилотных летательных аппаратов «Ступор». Она способна распознавать и подавлять БПЛА сразу несколькими способами, сообщил директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарев.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы разработали единую систему «Ступор» на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», — рассказал Кустарев «РИА Новости».

Он отметил, в комплекс заложен искусственный интеллект, что позволяет системе работать без помощи оператора и выгружать данные прямо на телефон. С его слов, применение системы «Ступор» актуально и в реалиях специальной военной операции, и в районах инфраструктурных объектов. Кустарев добавил, объекты ТЭКа уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам.

Входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» могут обнаружить и захватить цель на расстоянии более 5 км, в то время как средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до 2 км как узким лучом направленного действия, так и путём создания купола диаграммой 360 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, российские инженеры разработали универсальную нейросеть НАКА для дронов всех типов, которая способна с высокой точностью распознать технику, применяемую противником в зоне СВО. Директор компании-разработчика Алексей Герман уточнил, что программное обеспечение способно определять типы танков противника, в том числе Leopard, а также БМП Bradley и других машин с точностью 85%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем в Дальневосточном федеральном округе.