Москва, 12 февраля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Российские инженеры разработали универсальную нейросеть НАКА для беспилотных летательных аппаратов всех типов, способную с высокой точностью распознать технику, применяемую противником в зоне специальной военной операции, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор компании-разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Мы написали программу также для всех типов беспилотников, получившую название НАКА. По сути, речь идёт о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что программное обеспечение, которое устанавливается на аппаратуру, получающую видео с камер БПЛА, способно определять типы танков противника, в том числе Leopard, а также БМП Bradley и других машин с 85-процентной точностью.

При этом, по словам Алексея Германа, данная нейросеть в перспективе может применяться и в мирных целях, например, в сельскохозяйственных дронах для поисков потерявшихся животных.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что новейшие разработки компании ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе «Ланцет» успешно применятся в зоне специальной военной операции, позволят объединить все боевые беспилотники её производства в единую систему, что позволит более эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.