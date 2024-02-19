Москва, 19 февраля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о создании центра по беспилотным системам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Перечень поручений 18 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Проработать вопрос о создании в ДФО научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем», — говорится в поручении.

Президент потребовал представить доклад до 15 апреля. Ответственным он назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля «Ростех» представил на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show-2024 беспилотник Supercam S350. Он может разгоняться до 120/км в час, фотографировать местность на высоте от 150 м до 5 км.

Концерн «Калашников» 15 февраля сообщил, что входящая в него компания «Ижевские беспилотные системы» нарастит в этом году производство беспилотников в 10 раз. На предприятии нарастили производственные мощности, создали 360 дополнительных рабочих мест и ввели новые станки.