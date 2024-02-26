Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Число ударов по ливанскому движению «Хезболла» в Ливане нарастит Армия обороны Израиля вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа. Об этом 25 февраля заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля в Цфате, сообщает издание Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы планируем увеличить огневую мощь против «Хезболлы», которая не в состоянии найти замену командирам, которых мы ликвидируем», — заявил Галант.

Глава минобороны Израиля указал также, что в случае временного перемирия в секторе Газа ЦАХАЛ усилит огонь на севере страны до полного вытеснения движения «Хезболла» от границ и возвращения израильских граждан в свои дома.

По словам Галанта, огонь по движению «Хезболла» будет продолжаться вне зависимости от ситуации в секторе Газа, до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей.

«Цель проста — вернуть «Хезболлу» туда, где она должна быть. Либо по соглашению, либо мы сделаем это силой», — добавил глава минобороны Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил 8 января госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт. Он уточнил, что такое противостояние не будет соответствовать интересам указанных сторон.

23 января министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и стали носить значительный характер. Вместе с тем он выразил надежду на то, что боевые действия не станут расширяться.