Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и теперь носят значительный характер, заявил журналистам министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Zuma/TASS

«Конфликт уже сегодня очень-очень значительный, это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет ещё больше», ― сказал чиновник в разговоре с «Известиями».

Глава МИД Ливана побеседовал с журналистами после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Хабиб подчеркнул, участие РФ в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций играет ключевую роль для стабилизации обстановки в регионе.

Он напомнил, что Москва всегда выступала за мир в Палестине, и в этом заключается её роль.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт. Он отметил, что такой исход не соответствует интересам этих сторон.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 20 января предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне. Она считает, что боевые действия в этом регионе способны разрастись до невероятных масштабов.