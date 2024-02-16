Вашингтон, 16 февраля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может выиграть гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24. Он в этом пожелал ему удачи.

Resolute Никита Кучеров

По мнению российского хоккеиста, Кучеров проводит «феноменальный сезон».

«Нельзя скидывать со счетов и Макдэвида, который может за одну игру десять очков набрать», — сказал Овечкина в интервью «Спорт-Экспресс».

Кучеров занимает первое место в гонке бомбардиров.

Как сообщало ИА Регнум, защитник клуба «Ванкувер Кэнас» Куинн Хьюз перед Матчем звёзд НХЛ назвал Никиту Кучерова лучшим игроком в мире.

30-летний Никита Кучеров стал первым среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, кому удалось набрать 90 очков за 53 матча.

Кучеров повторил достижение таких легенд, как Уэйн Гретцки (1993/1994), Яромир Ягр (1995/1996), Марио Лемье (1985/1996, 1996/1997), Сидни Кросби (2006/2007) и Коннор Макдэвид (2020/2021, 2022/2023).