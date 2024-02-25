Минск, 26 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Властям США следует заниматься своими внутренними проблемами и отказаться от попыток вмешиваться в дела других стран, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко на пресс-конференции 25 февраля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Наверное, США хватит примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами», — сказал он.

Так Карпенко прокомментировал утверждения американских властей в том, что выборы в республике якобы носили фиктивный характер. Глава ЦИК отметил, что существует много вопросов к выборам в самих США, включая голосование в 2020 году, когда в стране выбирали руководителя Белого дома.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов назвал фиктивными выборы депутатов, которые прошли в Белоруссии. Кроме того, власти США считают, что избирательный процесс в республике велся при отсутствии демократических процедур.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов.

В сентябре того же года американские власти объявили, что не признают избрание Лукашенко главой республики. В Вашингтоне пояснили, что не считают прошедшие выборы свободными и честными.