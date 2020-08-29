Москва, 29 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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По словам Путина, российские власти исходят из того, что выборы в Белоруссии состоялись, и Александр Лукашенко — легитимный президент.

«Мы исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Я сразу это сделал — мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Лукашенко с победой на этих выборах. Всё!» — сказал Путин.

Что касается тех, кто считает выборы нечестными, то Путин обратил внимание на странную позицию ряда международных организаций, в частности ОБСЕ, представителей которых пригласили наблюдать за выборами, но они почему-то не поехали.

«Белорусские власти пригласили ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал российский лидер.

Он отметил, что, конечно, можно сомневаться в результатах выборов, но, учитывая все обстоятельства, вполне можно сомневаться в том, что те, кто сомневаются в честности белорусских выборов, сами честны.

«Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», — отметил Владимир Путин.