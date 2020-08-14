В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись выборы президента. По озвучиваемым белорусским ЦИК данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом граждане страны вышли на улицы. В Белоруссии прошли массовые акции протеста. Начались столкновения демонстрантов с силовиками, милиция была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали несколько человек. Вместе с тем по тем участкам, где была возможность честного подсчета голосов, победу одержала Светлана Тихановская. Подробности о ситуации в Белоруссии после выборов читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

16:07 30.07.2020 Около полудня 29 июля официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщилоо задержании 33 человек, из которых «32 боевика иностранной частной военной компании». После обеда оно же опубликовало список 33 граждан России, отметив, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Государственное информагентство и другие государственные СМИ, включая телеканалы «Белтелерадиокомпании», стали тиражировать одно и то же сообщение— очевидно, подготовленное спецслужбами и одобренное Александром Лукашенко и его старшим сыном — помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.

16:07 30.07.2020 В официальных сообщениях говорилось: «При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка».

16:08 30.07.2020 Государственное информагентство «БелТА» опубликовало список задержанных граждан Российской Федерации: 1. Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г. р.; 2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.; 3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.; 4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.; 5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.; 6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.; 7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.; 8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.; 9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.; 10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.; 11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.; 12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.; 13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.; 14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р., 15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.; 16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.; 17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.; 18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.; 19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р., 20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.; 21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.; 22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.; 23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.; 24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.; 25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.; 26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.; 27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.; 28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.; 29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.; 30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.; 31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.; 32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.; 33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р. — 0- Читайте также: Спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер»

16:09 30.07.2020 Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») сообщило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании». При этом было зачитано то же сообщение, что и в публикации БелТА со ссылкой на анонимных «правоохранителей».

16:11 30.07.2020 На Украине сегодня, 30 июля, политики и эксперты активно обсуждают ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намерено и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль. «То, что по наемникам уже открыли уголовное дело говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза. Далее

16:11 30.07.2020 Несколько военнослужащих, которые были задержаны властями Белоруссии, раньше служили в батальоне Захара Прилепина в Донбассе. Комментируя информацию о том, что бойцы российской ЧВК были задержаны для дестабилизации ситуации в Белоруссии, Прилепин сказал, что, вероятно, цель военных была в другом. Он предположил, что военные приехали в Минск (где их и задержали) как в транзитный город, откуда они должны были ехать в какую-то другую страну. Захар Прилепин. Фото Дарьи Антоновой Читайте также: Прилепин заявил, что власти Белоруссии задержали его бывших бойцов

16:11 30.07.2020 Официальное уведомление запросило посольство РФ в Белоруссии относительно задержания в Москве граждан РФ — служащих ЧВК, сообщили 29 июля в пресс-службе российского диппредставительства. Читайте также: Москва запросила уведомление о задержании граждан РФ в Минске

16:16 30.07.2020 Сообщения официальных СМИ Белоруссии о захвате бойцов ЧВК «Вагнер» стали ожидаемым предложением поторговаться. Взамен белорусский лидер может рассчитывать получить также политические выгоды. Читайте также: «Вагнер» в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо

16:17 30.07.2020 Белорусские обыватели на форумах и в социальных сетях сначала стали высмеивать «вброс» спецслужб. Многие припомнили официозные фейки, появлявшиеся каждый раз, когда у Лукашенко возникали напряжённости с Москвой.

16:18 30.07.2020 Вспомнили про мифический джип с оружием, который якобы прорвался со стороны Украины. Причём так, что украинские пограничники этого не заметили, а сам автомобиль вместе с содержимым и водителем бесследно исчез. Вспомнили про громкое уголовное «дело «Белого легиона» 2017 года: по версии спецслужб Белоруссии, продвигавшейся всей мощью пропагандистского аппарата, давно канувшая в Лету военизированная организация националистов вдруг решила воскреснуть и использовать нарезанную арматуру, прикопанную в лесном массиве Минской области. Вспомнили 32 «криминальных авторитетов», задержанных в начале лета в Лиде (райцентр Гродненской области). Однако общим с инфоповодом дня оказалась разве что цифра количества задержанных. Припомнили «слитое» в сети видео постановки на тему общения с проститутками одного из претендентов на президентский пост. В главной роли, как выяснилось позднее, выступил сотрудник МВД. Припомнили и другую постановку — в Гродно, где также сотрудник МВД имитировал умирающего лебедя после того, как пытался задержать (не имея на то законных оснований) блогера Сергея Тихановского — главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, теперь уже главной соперницы Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании. Многих позабавило привлечение к провокации проституток.

16:20 30.07.2020 Военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на некие источники в «российских спецслужбах» отметил, что «Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период коронавируса», «как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские». «Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ, — сказано в публикации. — Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются». «Теперь главный вопрос — зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб — это вообще не по-пацански. Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск», — отметил Пегов.

16:21 30.07.2020 России нет смысла дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил Владимир Джабаров, заместитель главы комитета Совфеда по международным делам. Читайте также: Владимир Джабаров о «дестабилизации» Белоруссии: нам это зачем?

16:22 30.07.2020 Послы России и Украины приглашены в белорусский МИД в связи с задержанием в Минске группы российских граждан — «боевиков ЧВК Вагнера». Читайте также: Послов РФ и Украины пригласили в МИД Белоруссии из-за ареста «боевиков»

16:23 30.07.2020 Официальное уведомление о задержании в Минске группы российских граждан получено посольством РФ в Белоруссии 29 июля. Читайте также: Москва получила официальное уведомление Минска о задержании 32 граждан РФ

16:24 30.07.2020 В ходе состоявшейся утром 30 июля в Центризбиркоме Белоруссии встречи с кандидатами в президенты госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных накануне 33 граждан России возбуждено уголовное дело. Он сообщил также, что ведётся поиск ещё до 200 въехавших «боевиков». "Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», —сообщаетбелорусский портал tut. by со ссылкой на присутствовавшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Читайте также: «Группировки под Псковом и Невелем»: Лукашенко раскрыл заговор России

16:25 30.07.2020 «У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщили в МИД Белоруссии. Читайте также: Минск запросил у посла РФ разъяснений о задержанных российских гражданах

16:25 30.07.2020 Служба безопасности Украины (СБУ) обратится в офис генерального прокурора страны с просьбой инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии граждан РФ на Украину. Читайте также: СБУ потребует экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан РФ на Украину

16:26 30.07.2020 Президент РФ Владимир Путин не планирует связываться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в связи с задержанием на белорусской территории граждан РФ, якобы причастных к частным военным компаниям. Читайте также: Путин не планирует звонить Лукашенко по ситуации с гражданами РФ

16:26 30.07.2020 Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

16:28 30.07.2020 «Мы пока имеем неполную информацию о произошедшем. Пока можем констатировать что 33 гражданина России задержаны, 200 находятся в розыске», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент нет никакой информации о противоправной деятельности задержанных. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время посол России в Белоруссии общается с МИД республики по данному поводу. «Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — заявил Песков. Также он выразил надежду на то, что права всех задержанных граждан РФ будут соблюдены полностью. Читайте также: В Кремле нет полной информации о задержании граждан РФ в Минске — Песков

16:28 30.07.2020 Частные военные компании в России находятся вне закона. В РФ де-юре такого понятия нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Читайте также: Песков прокомментировал задержание граждан РФ в Минске

16:30 30.07.2020 «Уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

16:30 30.07.2020 Песков обратил внимание на «спекуляции» на этой теме, безосновательные обвинения в «попытке дестабилизации» и отметил, что «Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, об этом не может быть и речи». «В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», — отметил Песков, парируя распространённые вчера доводы окружения Александра Лукашенко. Читайте также: «Это ничто, кроме инсинуаций»: Кремль ответил на обвинения Лукашенко

16:31 30.07.2020 Ситуацию с задержанием российских граждан в Белоруссии необходимо прояснить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что удастся получить информацию, которая поможет разобраться в ситуации. Читайте также: Песков назвал инсинуациями заявление об отправке бойцов ЧВК в Белоруссию

16:32 30.07.2020 Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами —Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики. Читайте также: СК Белоруссии возбудил дела в отношении оппозиционеров и «вагнеровцев»

16:34 30.07.2020 Александр Лукашенко на совещании с членами Совета Безопасности. president.gov.by

16:41 30.07.2020 Александр Лукашенко снова занялся любимым делом — торговлей людьми: раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию и взамен получить целый ряд бонусов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭАндрей Суздальцев, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России. Читайте также: Политолог: «Торговля людьми — любимое дело Лукашенко»

16:42 30.07.2020 Александр Лукашенко. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:53 30.07.2020 Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намеренно и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль. «То, что по наемникам уже открыли уголовное дело, говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза.

16:54 30.07.2020 Исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Максак считает, что именно Россия заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. «Основной смысл этого в том, что Россия не хочет, чтобы произошло сближение Беларуси с ЕС и США, а к этому уже есть первые шаги. Я думаю, что провокации, которые могли бы вызвать реакцию со стороны официального Минска и силовое подавление, соответственно, потянуть за собой санкции со стороны европейских и американских партнеров», — заявил Максак в интервью изданию «Дело».

16:55 30.07.2020 Украинский политолог Алексей Голобуцкий уверен, что речь идет о «сговоре» Минска и Москвы с целью задавить протестные настроения в РБ: «Глядя на антураж задержаний…, на то, как Лукашенко проводил экстренное заседание Совета безопасности из-за задержания боевиков — больше похоже на очередной «договорняк», если не с Путиным, то с кем-то влиятельным (в России)… Ведь в Беларуси сейчас действительно вспыхнули массовые протестные настроения… Если ввести чрезвычайное положение, то вполне реально взять ситуацию с оппозицией и протестами под контроль в кратчайшие сроки. Ведь Лукашенко без вариантов настроен выиграть выборы — вне зависимости от методов». Голобуцкий отметил, что задержанные в таком случае просто «играют роль реквизита», который Лукашенко одолжил некий высокопоставленный представитель российской власти.

16:58 30.07.2020 «Лукашенко может выдать Украине хотя бы нескольких из числа задержанных», — заявил политолог Владимир Воля. Таким образом, уверен эксперт, Лукашенко покажет президенту России Владимиру Путину «свою решимость жёстко бороться за власть». «Похоже, что Кремль даже не сможет наказать Лукашенко за такой дерзкий шаг, как выдача вагнеровцев Украине. Например, попытка устроить таможенную войну, как было в августе 2013 года с Украиной, приведёт не столько к ухудшению позиции Лукашенко в Беларуси, сколько к существенному ухудшению отношения беларусов к РФ», — заявил политолог. Читайте также: «Кремль не сможет наказать Лукашенко»: Киев смакует скандал с «боевиками»

17:07 30.07.2020 В ходе массовых мероприятий, которые проходят в рамках проводимой в Белоруссии президентской кампании, не исключены провокации. Об этом сегодня, 30 июля, в белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предупредили кандидатов в президенты страны. Читайте также: В Минске не исключили провокаций в ходе предвыборных митингов

17:08 30.07.2020 Претендент на пост главы государства Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова заявил, что «в стране есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности». «Они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — добавил политик. Также, по его словам, во время проведения выборов не исключено отключение интернета при угрозе безопасности.

17:11 30.07.2020 Пограничные ведомства Украины и Белоруссии усилят пограничный режим для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Об этом заявили 30 июля 2020 года в пресс-службе МИД Белоруссии. Ранее в ведомство были приглашены посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и и.о. посла Украины в Белоруссии Петр Врублевский. Белорусская сторона позвала их для обсуждения ситуации вокруг задержанных граждан России, которых называют в белорусских СМИ «членами российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Читайте также: Украина и Белоруссия договорились об усилении пограничного режима

17:12 30.07.2020 Посольство РФ в Белоруссии. © ИА REGNUM

17:21 30.07.2020 Политолог Дмитрий Михайличенко: «Ситуация с А. Лукашенко показывает: Россия утрачивает роль хозяина на постсоветском пространстве. Ослабление Автократа ведет к усилению центробежных тенденций и повышенной активности маркграфов. Играют не по правилам, установленным в Кремле, а играют в свои игры. Влияние США (в том числе и через Турцию или Польшу) на постсоветском пространстве возрастает. Кричать «Батьку» надо наказывать», конечно, можно. Но реальность сложнее и печальнее, чем некоторым кажется».

17:26 30.07.2020 Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев. Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Белоруссии.

17:26 30.07.2020 Нет никаких оснований трактовать задержание российских граждан как попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявил посол России в Минске.

17:27 30.07.2020 Москва ждёт от компетентных органов Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян под Минском — посол России в Минске.

17:32 30.07.2020 Задержанные в Белоруссии граждане России приехали туда по контракту с одной из коммерческих фирм, зарегистрированных в этой стране. Ношение камуфляжной формы, как и отказ от спиртного, в Белоруссии не является основой для действий правоохранителей, заявил посол РФ.

17:46 30.07.2020 «Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — отметил Дмитрий Мезенцев.

17:47 30.07.2020 В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, сообщил посол Мезенцев.

17:48 30.07.2020 Посол Дмитрий Мезенцев призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, наносящую ущерб союзническим отношениям РФ и Белоруссии.

17:48 30.07.2020 Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. government.ru

17:51 30.07.2020 По словам посла РФ Дмитрия Мезенцева, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском граждане России «были вынуждены это сделать» из-за опоздания на рейс в минском аэропорту, направляясь транзитом в третью страну. «Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии, — сообщил Мезенцев. — Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Белоруссии, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор». Читайте также: Посол РФ рассказал, что делали в Белоруссии задержанные российские граждане

17:52 30.07.2020 Задержание в Минске граждан России имеет своей целью достижение пиар-эффекта для избирательной кампании действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и вряд ли приведет к долгосрочным последствиям, заявил ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, у Минска не было никаких оснований задерживать россиян: «Они абсолютно с полным правом по своим документам въехали на территорию Белоруссии, с собой не имеют ничего запрещенного — оружия или еще чего-либо».

18:05 30.07.2020 Белорусская сторона должна обосновать задержание российских граждан, которое произошло в Минске накануне, 29 июля, сообщили 30 июля в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии. Подробности в материале: Москва потребовала от Минска обоснований задержания 33 своих граждан

18:23 30.07.2020 Недруги России, Белоруссии и Союзного государства выигрывают от скандала, который раздут белорусскими СМИ в связи с задержанием 33 российских граждан, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Белоруссии. Подробности в материале: Посол РФ: от заявлений белорусских СМИ выигрывают недруги Москвы и Минска

18:33 30.07.2020 Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. belarus.mid.ru