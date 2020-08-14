Белоруссия после выборов: протесты, баррикады, задержания — все новости
В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись выборы президента. По озвучиваемым белорусским ЦИК данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Несогласные с таким итогом граждане страны вышли на улицы. В Белоруссии прошли массовые акции протеста. Начались столкновения демонстрантов с силовиками, милиция была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали несколько человек.
Вместе с тем по тем участкам, где была возможность честного подсчета голосов, победу одержала Светлана Тихановская.
Подробности о ситуации в Белоруссии после выборов читайте в трансляции ИА REGNUM.
Около полудня 29 июля официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщилоо задержании 33 человек, из которых «32 боевика иностранной частной военной компании». После обеда оно же опубликовало список 33 граждан России, отметив, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Государственное информагентство и другие государственные СМИ, включая телеканалы «Белтелерадиокомпании», стали тиражировать одно и то же сообщение— очевидно, подготовленное спецслужбами и одобренное Александром Лукашенко и его старшим сыном — помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.
В официальных сообщениях говорилось:
«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка».
Государственное информагентство «БелТА» опубликовало список задержанных граждан Российской Федерации:
1. Милаев Артем Викторович,
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович,
3. Алтухов Александр Викторович,
4. Ли Владимир Александрович,
5. Кожевников Андрей Юрьевич,
6. Сапронов Алексей Владимирович,
7. Щербаков Сергей Владимирович,
8. Волгин Алексей Владимирович,
9. Дрига Олег Игоревич,
10. Павленко Сергей Григорьевич,
11. Руденко Александр Святославович,
12. Харитонов Денис Юрьевич,
13. Сидоров Сергей Александрович,
14. Кошман Максим Ярославович,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич,
16. Нижник Павел Александрович,
17. Селихов Владимир Иванович,
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич,
19. Фомин Михаил Николаевич,
20. Екимов Владимир Сергеевич,
21. Каримов Ринат,
22. Шубин Александр,
23. Шеломенцев Игорь,
24. Маслов Сергей Алексеевич,
25. Зайдулен Рустем,
26. Токаренко Андрей Викторович,
27. Сердюков Андрей Викторович,
28. Сергеев Федор Михайлович,
29. Танов Рафик Кабулович,
30. Зяблицев Евгений Сергеевич,
31. Самарин Павел Львович,
32. Бакунович Андрей Петрович,
33. Шацкий Артем,
Читайте также: Спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер»
Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») сообщило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании». При этом было зачитано то же сообщение, что и в публикации БелТА со ссылкой на анонимных «правоохранителей».
На Украине сегодня, 30 июля, политики и эксперты активно обсуждают ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намерено и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль.
«То, что по наемникам уже открыли уголовное дело говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза.
Несколько военнослужащих, которые были задержаны властями Белоруссии, раньше служили в батальоне Захара Прилепина в Донбассе. Комментируя информацию о том, что бойцы российской ЧВК были задержаны для дестабилизации ситуации в Белоруссии, Прилепин сказал, что, вероятно, цель военных была в другом. Он предположил, что военные приехали в Минск (где их и задержали) как в транзитный город, откуда они должны были ехать в какую-то другую страну.
Захар Прилепин. Фото Дарьи Антоновой
Читайте также: Прилепин заявил, что власти Белоруссии задержали его бывших бойцов
Официальное уведомление запросило посольство РФ в Белоруссии относительно задержания в Москве граждан РФ — служащих ЧВК, сообщили 29 июля в пресс-службе российского диппредставительства.
Читайте также: Москва запросила уведомление о задержании граждан РФ в Минске
Сообщения официальных СМИ Белоруссии о захвате бойцов ЧВК «Вагнер» стали ожидаемым предложением поторговаться. Взамен белорусский лидер может рассчитывать получить также политические выгоды.
Читайте также: «Вагнер» в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо
Белорусские обыватели на форумах и в социальных сетях сначала стали высмеивать «вброс» спецслужб. Многие припомнили официозные фейки, появлявшиеся каждый раз, когда у Лукашенко возникали напряжённости с Москвой.
Вспомнили про мифический джип с оружием, который якобы прорвался со стороны Украины. Причём так, что украинские пограничники этого не заметили, а сам автомобиль вместе с содержимым и водителем бесследно исчез.
Вспомнили про громкое уголовное «дело «Белого легиона» 2017 года: по версии спецслужб Белоруссии, продвигавшейся всей мощью пропагандистского аппарата, давно канувшая в Лету военизированная организация националистов вдруг решила воскреснуть и использовать нарезанную арматуру, прикопанную в лесном массиве Минской области.
Вспомнили 32 «криминальных авторитетов», задержанных в начале лета в Лиде (райцентр Гродненской области). Однако общим с инфоповодом дня оказалась разве что цифра количества задержанных.
Припомнили «слитое» в сети видео постановки на тему общения с проститутками одного из претендентов на президентский пост. В главной роли, как выяснилось позднее, выступил сотрудник МВД.
Припомнили и другую постановку — в Гродно, где также сотрудник МВД имитировал умирающего лебедя после того, как пытался задержать (не имея на то законных оснований) блогера Сергея Тихановского — главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, теперь уже главной соперницы Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании. Многих позабавило привлечение к провокации проституток.
Военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на некие источники в «российских спецслужбах» отметил, что «Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период коронавируса», «как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские».
«Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ, — сказано в публикации. — Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются». «Теперь главный вопрос — зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб — это вообще не по-пацански. Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск», — отметил Пегов.
России нет смысла дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил Владимир Джабаров, заместитель главы комитета Совфеда по международным делам.
Читайте также: Владимир Джабаров о «дестабилизации» Белоруссии: нам это зачем?
Послы России и Украины приглашены в белорусский МИД в связи с задержанием в Минске группы российских граждан — «боевиков ЧВК Вагнера».
Читайте также: Послов РФ и Украины пригласили в МИД Белоруссии из-за ареста «боевиков»
Официальное уведомление о задержании в Минске группы российских граждан получено посольством РФ в Белоруссии 29 июля.
Читайте также: Москва получила официальное уведомление Минска о задержании 32 граждан РФ
В ходе состоявшейся утром 30 июля в Центризбиркоме Белоруссии встречи с кандидатами в президенты госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных накануне 33 граждан России возбуждено уголовное дело. Он сообщил также, что ведётся поиск ещё до 200 въехавших «боевиков».
"Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», —сообщаетбелорусский портал tut. by со ссылкой на присутствовавшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева.
Читайте также: «Группировки под Псковом и Невелем»: Лукашенко раскрыл заговор России
«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщили в МИД Белоруссии.
Читайте также: Минск запросил у посла РФ разъяснений о задержанных российских гражданах
Служба безопасности Украины (СБУ) обратится в офис генерального прокурора страны с просьбой инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии граждан РФ на Украину.
Читайте также: СБУ потребует экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан РФ на Украину
Президент РФ Владимир Путин не планирует связываться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в связи с задержанием на белорусской территории граждан РФ, якобы причастных к частным военным компаниям.
Читайте также: Путин не планирует звонить Лукашенко по ситуации с гражданами РФ
Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
«Мы пока имеем неполную информацию о произошедшем. Пока можем констатировать что 33 гражданина России задержаны, 200 находятся в розыске», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент нет никакой информации о противоправной деятельности задержанных.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время посол России в Белоруссии общается с МИД республики по данному поводу.
«Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — заявил Песков.
Также он выразил надежду на то, что права всех задержанных граждан РФ будут соблюдены полностью.
Читайте также: В Кремле нет полной информации о задержании граждан РФ в Минске — Песков
Частные военные компании в России находятся вне закона. В РФ де-юре такого понятия нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
Читайте также: Песков прокомментировал задержание граждан РФ в Минске
«Уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Песков обратил внимание на «спекуляции» на этой теме, безосновательные обвинения в «попытке дестабилизации» и отметил, что «Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, об этом не может быть и речи».
«В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», — отметил Песков, парируя распространённые вчера доводы окружения Александра Лукашенко.
Читайте также: «Это ничто, кроме инсинуаций»: Кремль ответил на обвинения Лукашенко
Ситуацию с задержанием российских граждан в Белоруссии необходимо прояснить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что удастся получить информацию, которая поможет разобраться в ситуации.
Читайте также: Песков назвал инсинуациями заявление об отправке бойцов ЧВК в Белоруссию
Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами —Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.
Читайте также: СК Белоруссии возбудил дела в отношении оппозиционеров и «вагнеровцев»
Александр Лукашенко снова занялся любимым делом — торговлей людьми: раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию и взамен получить целый ряд бонусов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭАндрей Суздальцев, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России.
Читайте также: Политолог: «Торговля людьми — любимое дело Лукашенко»
Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намеренно и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль.
«То, что по наемникам уже открыли уголовное дело, говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза.
Исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Максак считает, что именно Россия заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию.
«Основной смысл этого в том, что Россия не хочет, чтобы произошло сближение Беларуси с ЕС и США, а к этому уже есть первые шаги. Я думаю, что провокации, которые могли бы вызвать реакцию со стороны официального Минска и силовое подавление, соответственно, потянуть за собой санкции со стороны европейских и американских партнеров», — заявил Максак в интервью изданию «Дело».
Украинский политолог Алексей Голобуцкий уверен, что речь идет о «сговоре» Минска и Москвы с целью задавить протестные настроения в РБ:
«Глядя на антураж задержаний…, на то, как Лукашенко проводил экстренное заседание Совета безопасности из-за задержания боевиков — больше похоже на очередной «договорняк», если не с Путиным, то с кем-то влиятельным (в России)… Ведь в Беларуси сейчас действительно вспыхнули массовые протестные настроения… Если ввести чрезвычайное положение, то вполне реально взять ситуацию с оппозицией и протестами под контроль в кратчайшие сроки. Ведь Лукашенко без вариантов настроен выиграть выборы — вне зависимости от методов».
Голобуцкий отметил, что задержанные в таком случае просто «играют роль реквизита», который Лукашенко одолжил некий высокопоставленный представитель российской власти.
«Лукашенко может выдать Украине хотя бы нескольких из числа задержанных», — заявил политолог Владимир Воля.
Таким образом, уверен эксперт, Лукашенко покажет президенту России Владимиру Путину «свою решимость жёстко бороться за власть».
«Похоже, что Кремль даже не сможет наказать Лукашенко за такой дерзкий шаг, как выдача вагнеровцев Украине. Например, попытка устроить таможенную войну, как было в августе 2013 года с Украиной, приведёт не столько к ухудшению позиции Лукашенко в Беларуси, сколько к существенному ухудшению отношения беларусов к РФ», — заявил политолог.
Читайте также: «Кремль не сможет наказать Лукашенко»: Киев смакует скандал с «боевиками»
В ходе массовых мероприятий, которые проходят в рамках проводимой в Белоруссии президентской кампании, не исключены провокации. Об этом сегодня, 30 июля, в белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предупредили кандидатов в президенты страны.
Читайте также: В Минске не исключили провокаций в ходе предвыборных митингов
Претендент на пост главы государства Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова заявил, что «в стране есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности».
«Они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — добавил политик.
Также, по его словам, во время проведения выборов не исключено отключение интернета при угрозе безопасности.
Пограничные ведомства Украины и Белоруссии усилят пограничный режим для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Об этом заявили 30 июля 2020 года в пресс-службе МИД Белоруссии.
Ранее в ведомство были приглашены посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и и.о. посла Украины в Белоруссии Петр Врублевский. Белорусская сторона позвала их для обсуждения ситуации вокруг задержанных граждан России, которых называют в белорусских СМИ «членами российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Читайте также: Украина и Белоруссия договорились об усилении пограничного режима
Политолог Дмитрий Михайличенко:
«Ситуация с А. Лукашенко показывает: Россия утрачивает роль хозяина на постсоветском пространстве. Ослабление Автократа ведет к усилению центробежных тенденций и повышенной активности маркграфов. Играют не по правилам, установленным в Кремле, а играют в свои игры. Влияние США (в том числе и через Турцию или Польшу) на постсоветском пространстве возрастает. Кричать «Батьку» надо наказывать», конечно, можно. Но реальность сложнее и печальнее, чем некоторым кажется».
Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев.
Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Белоруссии.
Нет никаких оснований трактовать задержание российских граждан как попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявил посол России в Минске.
Москва ждёт от компетентных органов Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян под Минском — посол России в Минске.
Задержанные в Белоруссии граждане России приехали туда по контракту с одной из коммерческих фирм, зарегистрированных в этой стране. Ношение камуфляжной формы, как и отказ от спиртного, в Белоруссии не является основой для действий правоохранителей, заявил посол РФ.
«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — отметил Дмитрий Мезенцев.
В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, сообщил посол Мезенцев.
Посол Дмитрий Мезенцев призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, наносящую ущерб союзническим отношениям РФ и Белоруссии.
По словам посла РФ Дмитрия Мезенцева, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском граждане России «были вынуждены это сделать» из-за опоздания на рейс в минском аэропорту, направляясь транзитом в третью страну.
«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии, — сообщил Мезенцев. — Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Белоруссии, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор».
Читайте также: Посол РФ рассказал, что делали в Белоруссии задержанные российские граждане
Задержание в Минске граждан России имеет своей целью достижение пиар-эффекта для избирательной кампании действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и вряд ли приведет к долгосрочным последствиям, заявил ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По его мнению, у Минска не было никаких оснований задерживать россиян:
«Они абсолютно с полным правом по своим документам въехали на территорию Белоруссии, с собой не имеют ничего запрещенного — оружия или еще чего-либо».
Белорусская сторона должна обосновать задержание российских граждан, которое произошло в Минске накануне, 29 июля, сообщили 30 июля в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.
Подробности в материале: Москва потребовала от Минска обоснований задержания 33 своих граждан
Недруги России, Белоруссии и Союзного государства выигрывают от скандала, который раздут белорусскими СМИ в связи с задержанием 33 российских граждан, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Белоруссии.
Подробности в материале: Посол РФ: от заявлений белорусских СМИ выигрывают недруги Москвы и Минска
Белорусская сторона должна обеспечить защиту прав группы граждан РФ, которые были задержаны накануне, 29 июля, в Белоруссии, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Минске. По словам российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, он выдвинул соответствующее требование на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Читайте подробнее: Москва потребовала от Минска защиты прав задержанных российских граждан
Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил следующее:
Об этом: Посол РФ: разве непьющие постояльцы санатория — это так подозрительно?
Госпогранкомитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
«В рамках выполнения поручений руководства страны белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим
Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.
Взаимодействие белорусских пограничников с украинскими коллегами организовано на всех уровнях от командиров подразделений границы до руководителей пограничных ведомств.
В этих целях задействован один из элементов системы интегрированного управления границами — контактный пункт «Пинск-Житомир».
В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе.
Будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Беларусь через пункты пропуска — об этом договорились руководители пограничных ведомств.
В пунктах пропуска и на «зеленой» границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов.
Пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки».
Пресс-секретарь президента страны, конечно, должен быть сдержан в своих оценках, нопо поводу провокации, устроенной в Белоруссии против граждан России, был бы уместенболее жесткий комментарий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Дмитрия Пескова.
Читайте также: Реакция на провокацию: Лукашенко ставит на отношениях с Россией кляксу
Заявление МИД России:
Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.
Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.
Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.
Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.
Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной.
Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией более четверти века. На первых президентских выборах 1994 года он соревновался с главой правительства Вячеславом Кебичем в пророссийскости. Теперь он соревнуется с национал-радикалами в русофобии. Лукашенко делает это публично, даже вызывающе — достаточно ознакомиться с его заявлениями последних лет и особенно весны—лета 2020 года.
В этом контексте осуществлённый 29 июля захват 33 российских политических заложников стал тривиальным развитием событий. Мероприятие было наполнено символизмом: 29 июля 1974 года в Седьмом управлении КГБ СССР была создана легендарная «Альфа». Спустя 46 лет, как сообщил Следком Белоруссии, группа «А» КГБ постсоветской республики провела спецоперацию, в результате которой были задержаны «33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе».
Установить все обстоятельства задержания граждан России в Белоруссии взвешенно и объективно призвали 30 июля в министерстве иностранных дел РФ.
Об этом: МИД РФ отреагировал на задержание российских граждан в Белоруссии
Задержанные в Белоруссии граждане России, по предварительной информации, являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), заявил 30 июля российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
Читайте подробнее: Посол РФ допустил, что задержанные в Белоруссии граждане работают в ЧОПе
Митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске собрал не менее 63 тысяч участников, сообщает 31 июля правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале.
Об этом: В Белоруссии сообщили о 63 тыс. участниках митинга в поддержку Тихановской
Российское внешнеполитическое ведомство призвало Минск прекратить «нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций».
Читайте подробнее: Москва призвала Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций
https://twitter.com/RusEmbassyMinsk/status/1288844749076652032
Ситуация с задержанием российских граждан в Белоруссии, которые транзитом ехали на Ближний Восток, явно используется белорусскими властями для внутриполитического процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя задержание 33 граждан РФ.
«Настораживает абсурдность обвинений в подготовке теракта и попытка Украины добиться выдачи части российских граждан, которые якобы имели отношение к событиям на Донбассе.
Вот здесь МИД России стоит провести для Минска «красную черту». Этого пока мы не видим, хотя, может, неофициально такие сигналы посланы, но важна именно публичная позиция по этим вопросам», — считает политолог.
Власти Белоруссии передали Украине список задержанных под Минском граждан России для проверки их участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом 31 июля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: Минск передал Киеву список задержанных граждан России
Эпизод с задержанием граждан России в Белоруссии вызывает массу вопросов, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Этот эпизод вызывает массу вопросов. Но я бы не стал еще больше нагнетать обстановку. Явно, что это не российское государство. Явно, что власти РФ не имеют к этому никакого отношения. Явно, что это недоразумение, под которое некоторые властные структуры Белоруссии были подтащены. Кем подтащены? Как это случилось? Может быть, это была провокация. Если бы они приехали для дестабилизации, то не ходили бы в камуфляже. Это любому понятно. Но, видимо, что-то произошло. Кто-то использовал это в качестве провокации. Наверняка», — сказал Калашников.
По данным ФОМ, наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии 45% жителей России: 7% — внимательно, 38% — не очень внимательно. Не следят 53%.
Читайте также: Более 50% жителей РФ не следят за предвыборной кампанией в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 российских граждан в Белоруссии не укладывается в параметры союзнических отношений. Об этом 31 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Об этом: Песков рассказал, что делали в Белоруссии задержанные «бойцы ЧВК»
«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33-х граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно», — заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. Совбез Белоруссии позиционирует их как «боевиков», которые якобы намеревались совершать уголовные преступления в постсоветский республике накануне голосования во время президентской кампании. Александр Лукашенко считает, что Россия в этой истории должна «как-то оправдать свои грязные намерения».
Читайте подробнее: Кремль: Лукашенко повёл себя «не совсем как союзник»
Адвокаты задержанных в Белоруссии граждан России дали подписку о неразглашении. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Дарья Шупенька.
Читайте также: Адвокаты задержанных в Минске граждан РФ дали подписку о неразглашении
МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. Об этом 31 июля на брифинге в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал глава украинской дипломатии.
Подробности в материале: Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Российская Федерация никаким образом не вмешивается в нынешнюю избирательную кампанию в Белоруссии и рассчитывает на ее успешное проведение. Об этом 31 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Россия никак не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии — Песков
Более 150 международных наблюдателей за выборами президента Белоруссии аккредитовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Об этом свидетельствуют данные комиссии.
По состоянию на 31 июля аккредитовано 155 наблюдателей, в том числе 133 — от Содружества Независимых Государств (СНГ) и 22 — от дипломатического корпуса. Своих наблюдателей направили посольства Эстонии, Швеции, Армении, США, Литвы, Палестины и других стран.
Безосновательное задержание властями Белоруссии группы российских граждан обсуждалось на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин обсудил с Совбезом задержание в Минске группы граждан РФ
Российскому послу позволили посетить гражданин России, которые были задержаны в Минске по подозрению в подготовке терактов на территории Белоруссии. Об этом сообщили 31 июля в посольстве РФ в Минске.
Читайте также: Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Минске граждан РФ
По данным ФОМ, более половины граждан РФ (51%) считают, что победа на выборах в Белоруссии Александра Лукашенковыгодна России. 38% видят выгоду в победе другого кандидата.
Подробности в материале: Выгодна ли России победа Лукашенко на выборах в Белоруссии — ФОМ
По мнению российских граждан, симпатизирующих Лукашенко, «к нему привыкли, известно, чего от него ожидать» (15%), «Лукашенко — хороший президент» (5%), нравятся качества главы Белоруссии (4%).
Задержание российских граждан вряд ли добавит Александру Лукашенко симпатий со стороны граждан, условно ориентированных «на Запад», зато вызовет массу вопросов у сторонников союза с Россией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев.
Читайте также: Политолог: неясно, на каких избирателей рассчитан манёвр Лукашенко
На частных лиц, имеющих отношения к силовой деятельности, не распространяются правила протоколов, действующих в отношении находящихся в другой стране военнослужащих, именно отсутствие таких норм и сделало возможным задержание российских граждан в Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.
Читайте также: Проблема в отсутствии формальных договоренностей: о задержаниях в Минске
Лукашенко пошёл на этот шаг исключительно потому, что прекрасно понимает — ему ничего не будет. Нет, произошедшее, несомненно, создаст локальный кризис в двусторонних отношениях, но сколько их было за последние годы? И белорусский правитель всегда выходил сухим из воды. Он арестовывал топ-менеджеров российских корпораций и «отжимал» российские банки. Он обещал властям РФ признать Абхазию с Южной Осетией, разместить на белорусской территории авиабазу российских ВКС, пойти, наконец, на углублённую интеграцию с Россией — и нарушил все эти обещания, равно как и десятки других. Он поддерживает Украину в конфликте с республиками Донбасса, продаёт оружие на Ближний Восток, где оно попадает в руки джихадистов, использующих его против бойцов ВС РФ, его ручные депутаты голосуют в международных структурах за антироссийские резолюции. Наконец, он непрерывно хамит Москве, старается её унизить, откровенно плюёт ей в лицо.
А что же Российская Федерация? Как всегда, ничего.
Читайте подробнее: Лукашенко, «Вагнер» и Россия: потворство порождает безнаказанность
Спецслужбы Белоруссии продолжают отстаивать ранее выдвинутую версию о том, что 33 задержанных 29 июля гражданина России целенаправленно приехали в Белоруссию, чтобы совершить уголовные преступления накануне финала президентской кампании. Специальный сюжет на эту тему был выпущен в эфире государственного телеканала «ОНТ» вечером 31 июля.
Об этом: Власти Белоруссии настаивают: 33 «вагнеровца» приехали именно в Минск
Все факты указывают на желание Лукашенко устроить международный торг политическими заложниками. За головы «33 вагнеровцев» он желает получить дивиденды, прежде всего, от Москвы. Киев охотно ему подыгрывает.
Подробности в материале: Лукашенко торгует головами русских заложников
Тем временем киевские власти оформляют документы на экстрадицию арестованных в Белоруссии 29 июля 33 граждан России. По версии белорусских спецслужб, насильственно удерживаемые российские граждане являются «боевиками», целенаправленно прибывшими в Минск для совершения преступлений.
Читайте также: В МИД Украины обсудили визит Зеленского в Белоруссию
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подозревает 28 из 33 граждан России, задержанных 29 июля в Белоруссии, в «терроризме» как участников войны в Донбассе.
Подробности в материале: Генпрокурор Украины добивается от Минска выдачи 28 из 33 граждан России
Задержанных в Белоруссии российских граждан допросили в присутствии их адвокатов.
Читайте также: Задержанных в Белоруссии граждан России допросили в присутствии адвокатов
Белорусские власти должны немедленно освободить всех российских граждан, безосновательно называемых представителями ЧВК «Вагнер», и принести им свои извинения. Так прокомментировала задержание в Белоруссии сотрудников ЧВОК «Мар» в Белоруссии депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина.
«В любом случае, у белорусского лидера должно хватить политической мудрости, чтобы осудить провокацию и освободиться от влияния манипуляторов, которые толкают его в пропасть, а Белоруссию — к украинскому сценарию с неизбежным политическим и экономическим крахом», — отметила политик.
Подробности в материале: Окружение Лукашенко готовит ему судьбу Януковича — Елена Панина
Граждане России, ранее задержанные в Белоруссии и обвиняемые в республике в подготовке теракта, убивали, калечили и пытали боевиков ВСУ в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 31 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Читайте подробнее: Аваков обвинил задержанных в Белоруссии граждан РФ в убийствах и пытках
Выдачи 28 из 33 задержанных в отеле под Минском граждан России для привлечения их к ответственности якобы за «действия в ходе вооруженного конфликта в Донбассе» требуют в Киеве. Об этом 31 июля сообщил офис генерального прокурора Украины.
Об этом: Украина намерена добиваться от Минска экстрадиции задержанных граждан РФ
Удивление белорусского блогера Сергея Тихановского вызвала распространенная белорусским телевидением новость о том, что он якобы имеет связь с ранее задержанными в Белоруссии гражданами России, а также, о том, что его канал «Страна для жизни» на видеохостинге YouTube (также есть telegram-канал с таким же названием) якобы работал под контролем российского политтехнолога Виталия Шклярова.
Об этом: Тихановского удивили обвинения в связях с задержанными гражданами РФ
Сотрудники дипломатического представительства России в Белоруссии провели встречу с задержанными в отеле под Минском гражданами РФ. Об этом 1 августа рассказал российский консул в республике Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Дипломаты РФ встретились с задержанными в Белоруссии гражданами России
По неподтвержденным данным президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес инфаркт.
Читайте подробнее: В сети утверждают, что Александр Лукашенко перенёс инфаркт
В Москве настаивают на скорейшем освобождении задержанных под Минском граждан России и на плотном взаимодействии с белорусскими правоохранительными органами по этому делу. Об этом 1 августа заявил журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Об этом: Посол РФ в Минске сообщил о деталях встречи с задержанными в Белоруссии
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) следит за ситуацией с задержанными гражданами России в Белоруссии.
Читайте также: Нарышкин: СВР следит за ситуацией с задержанными гражданами России
Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием граждан РФ под Минском. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Об этом: «Нам нужна правда»: Лукашенко прокомментировал задержание граждан России
Более 30 граждан Российской Федерации, задержанных на днях в Белоруссии, являются представителями первой запланированной для заброски в страну группы. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа президент страны Александр Лукашенко, который заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
Читайте подробнее: Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»
В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.
Подробности в материале: Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Приглашение белорусского министра иностранных дел Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины, говорит о том, что Белоруссию пытаются откровенно вовлечь в игру против России, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Об этом: Пушков рассказал, кто вовлекает Белоруссию в игры против РФ
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и Национальному собранию состоится 4 августа, сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить», — сказала она госагентству БелТА.
«А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — сказала она.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы президента.
Редакции ИА REGNUM по своим каналам удалось получить электронные авиабилеты всех незаконно задержанных властями Белоруссии россиян, что полностью снимает с них вину и разбивает аргументацию официального Минска, не оставляя от нее камня на камне.
Читайте также: Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники?
«Провокация с задержанием сразу 33 российских граждан говорит о том, что дела предвыборной кампании Лукашенко совсем плохи. Пойти на такой шаг в отношении граждан ближайшего союзника можно только от полной безысходности, от страха потерять власть, за которую уцепился посиневшими пальцами.
Лукашенко уже третий день шантажирует Москву выдачей российских граждан на Украину. Но Москва не ведется на этот дешевый троллинг, так как прекрасно понимает, что у Лукашенко совсем не та ситуация внутри страны, да и среди окружения, чего скрывать, чтобы шантажировать. Ну выдаст он россиян бандеровцам — как это скажется на итогах голосования? Народ тем более поймет, что ему пора уже на покой, раз он такие фортеля проделывает», — пишет Дмитрий Норильцев в материале Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники?