Москва, 25 февраля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Западные страны разрушают мировую продовольственную безопасность всеми доступными способами, 25 февраля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, который следовал в порт Гданьска.

«Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасность всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО [генетически модифицированный организм] на украинской почве до уничтожения грузов с зерном», — отметила официальный представитель МИД.

В связи с этим Захарова призвала США закончить рассуждать о продовольственной безопасности и не говорить о якобы спасательной роли Запада на этом направлении, а также перестать делать Россию ответственной в проблемах с продовольствием в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков распространил информацию о том, что в Куявско-Поморском воеводстве Польши 160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов состава на железнодорожной станции. Поезд следовал в порт Гданьск, откуда зерно должны были направить в другие страны.

20 февраля польские фермеры засыпали зерном с Украины железнодорожные пути возле пункта пропуска «Медика — Шегини». 23 февраля в селе Дорогуск в Польше на железнодорожной станции высыпали три вагона украинского рапса.

Подобные акции протеста проходят в республике с ноября. Их участники такими действиями выражают протест против ввоза зерна с Украины. Они также перекрывают трассы и подъезды к КПП на польско-украинской границе.