Москва, 25 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Мирный житель посёлка Зайцево в ДНР пострадал при подрыве на украинской противопехотной мине «Лепесток», сообщил 25 февраля мэр Горловки Иван Приходько вTelegram-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ «Лепесток», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что подорвавшийся 4 мая на противопехотной фугасной мине «Лепесток» 49-летний мужчина стал 113-м пострадавшим от мин этого типа. Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Впервые Украина использовала такие мины против мирного население ДНР 16 июля 2022 года. Тогда «Лепестки» обнаружили в районе железнодорожного узла Ясиноватой. Позднее представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», по городам республики.

В январе 2023 года правозащитники Human Rights Watch обвинили ВСУ в использовании запрещенных мин в Изюме. В HRW тогда напомнили, что Украина является государством-участником Договора о запрещении мин 1997 года. В ООН также заявили, что использование «Лепестка» — недопустимо.