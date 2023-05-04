В Донецке при детонации мины «Лепесток» пострадал мужчина

Донецк, , 17:40 — REGNUM В Донецке в результате детонации мины «Лепесток» пострадал мужчина, сообщил 4 мая в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Пострадал мужчина 1974 г. р.», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семёна Тянь-Шанского.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля дети получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. По предварительной информации, четыре подростка подорвались после контакта с неизвестным предметом на дороге. Не исключается и противопехотная мина «Лепесток». Дети получили ранения разной степени тяжести.