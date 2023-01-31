Изюм, Украина, 31 января, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Правозащитники Human Rights Watch обвинили ВСУ в неоднократном использовании в Изюме запрещенных противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном заявлении правозащитной организации, сообщает ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

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Отмечается, что ранее зафиксирована гибель 11 мирных граждан в районе Изюма от мин «Лепесток». Также ранено порядка 50 человек мирных жителей, в их числе пять детей. Такие выводы сделаны на основании полученных травм — в основном люди оставались без стоп и голени.

В HRW напомнили, что Украина является государством-участником Договора о запрещении мин 1997 года. Несмотря на это, украинские военные «разбросали тысячи мин на довольно большой площади».

В ООН также сказали, что использование «Лепестка» — недопустимо.

Известно ещё было в конце 2022 года, что Киев имеет на вооружении более чем 3 млн таких мин. К 30 апреля Украина должна назвать цифру, сколько их осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке ребёнок пострадал 28 января из-за сброшенной Вооруженными силами Украины противопехотной мины «Лепесток».