Москва, 25 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В московских парках заметили несколько видов редких краснокнижных птиц: серую цаплю, камышницу, уток-мандаринок. Об этом сообщили 25 февраля на сайте мэра и правительства Москвы.

РИА Новости / Виталий Аньков

«В начале февраля в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю <…> На реке Яузе в природно-историческом парке «Останкино» обнаружили камышницу <…> На Яузе заметили мандаринок», — говорится в материале.

Редкие птицы попали в объектив фотокамеры специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Так, серую цаплю занесли в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это означает, что гнездование этих перелетных птиц в Москве не подтверждалось последние 20–30 лет. Обычно серая цапля зимует в Западной Европе или Африке, но при наличии достаточного количества корма некоторые из них остаются.

Специалисты департамента также сообщили, что естественный ареал обитания уток-мандаринок — на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур. Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. В мире насчитывается всего около 25 тысяч пар мандаринок, из них 15 тысяч пар обитают в России. Москва для мандаринок стала новым ареалом обитания, и специалисты не исключили, что утки могут начать гнездиться.

Камышницу, или водяную курочку, включили в Красную книгу Москвы. Обычно в холодное время года эти птицы улетают на зимовку в Западную Европу, Причерноморье, Прикаспий, Среднюю Азию, субтропики и тропики.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Москве заметили редкую птицу — урагуса сибирского. Её увидели в Кировской пойме природно-исторического парка «Москворецкий». В предыдущий раз в столице урагуса видели лишь в 2005 году.

Впервые за 37 лет в Бразилии голубые ара вывели птенцов в дикой природе. Этот вид впервые дал потомство в дикой природе с тех пор, как последнее созданное голубыми ара гнездо задокументировали в 1986 году. Специалисты выпустили на волю первых восемь птиц в 2022 году. Образовалась пара, которая позволила появиться на свет двум здоровым птенцам.