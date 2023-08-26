Москва, 26 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Москве впервые за последние 18 лет. Об этом сообщили 26 августа в комплексе городского хозяйства.

Городское хозяйство Москвы Урагус сибирский

Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка «Москворецкий».

«Ранее пернатого гостя в Москве видели в 2005 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что урагус сибирский — это небольшой длиннохвостый вьюрок размером 16–19 см с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом. Самцы и самки различаются окраской. Гнездо вьюрок устраивает в кустах в поймах рек и на болотах на высоте 0,5–3 метра, редко до 5 метров. Питается семенами растений, а насекомых собирает лишь попутно.

С осени по весну эти птицы кочуют. Они в основном придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна. Кочуют поодиночке, парами и небольшими группами. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области в ноябре 2022 года нашли редкого воробьиного сычика. Это один из наиболее мелких представителей совиных пернатых региона. Размер птицы от кончика хвоста до клюва составляет не более 16 см.

В парке Серебряный Бор на северо-западе Москвы в октябре 2019 года заметили редкую для столицы птицу — малого пёстрого дятла. Птица внесена в надзорный список — приложение к Красной книге.