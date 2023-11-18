Бразилиа, 18 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Бразилии голубые ара вывели птенцов в дикой природе впервые за 37 лет, сообщил BirdGuides со ссылкой на Ассоциацию по охране попугаев.

Association for the Conservation of Threatened Parrots

«Этот вид впервые дал потомство в дикой природе с тех пор, как последнее созданное голубыми ара гнездо задокументировали в 1986 году», — говорится в материале.

В июне 2022 года защитники природы отпраздновали первый за два десятилетия полёт голубых ара в дикой природе. Специалисты выпустила на волю первых восемь птиц. В результате самец, выпущенный в июне, и самка — в декабре 2022 года, вывели двух птенцов.

Семейная пара заселила гнездовой ящик, в котором дала первую кладку яиц. Она оказалась бесплодной. Однако вторая кладка позволила появиться на свет двум здоровым птенцам. Сейчас юные ара быстро растут, причём старший из них уже активно осматривает мир за пределами гнезда.

Голубое оперение попугаев сделало ара мишенью для браконьеров и коллекционеров по всему миру. При этом разрушение среды обитания ещё больше ускорило сокращение популяции птиц, пока в 1990 году в дикой природе осталась лишь одна птица этого вида. Десять лет спустя Международный союз охраны природы официально объявил голубых ара вымершим в дикой природе видом. Программа по восстановлению дикой популяции голубых ара позволила увеличить популяцию этих птиц.

Как сообщало ИА Регнум, в августе редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Москве впервые за последние 18 лет. Птицу заметили в Кировской пойме природно-исторического парка «Москворецкий». В последний раз в столицы урагуса видели в 2005 году.

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